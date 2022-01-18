Fenerbahçe Opet ve THY, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor!

Voleybolda Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında dördüncü maçlarına 19 Ocak'ta çıkacak.



Fenerbahçe Opet, D Grubu'nda Bulgaristan ekibi Maritza ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da karşılaşacak.



Sarı-lacivertli ekip, gruptaki üç maçından da galibiyetle ayrılırken, tüm maçlarını kaybeden Maritza son sırada yer alıyor.



C Grubu'nda yer alan Türk Hava Yolları ise deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek. Dinamo Voleybol Arena'daki mücadele, saat 19.00'da başlayacak.



İki maçını kazanan Rusya temsilcisi grupta ikinci, Türk Hava Yolları bir galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor.





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