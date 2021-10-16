Fenerbahçe Opet, Vakıfbank deplasmanında galip

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Vakıfbank deplasmanında galip
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16 Ekim 2021 16:20
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle, Michelle (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Chiaka, Derya Cebecioğlu)

Fenerbahçe Opet: Arina, Mina, Anna, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal (Gizem Örge, Naz Akyol Aydemir, Cristina, Dicle Nur Babat)

Setler: 31-29, 29-31, 19-25, 14-25

Süre: 132 dakika (36, 41, 29, 26)


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