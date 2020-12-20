Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'na set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'na set vermedi
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20 Aralık 2020 14:20
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, (Melis Yılmaz, Cansu Çetin,

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, (Merve Saniye Dalbeler, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Santana, Nursevil Aydınlar)

Setler: 25-21, 25-12, 25-17

Süre: 76 dakika (30, 21, 25)



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