Fenerbahçe Opet, tur peşinde

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Grupa Azoty Chemik'i yenip üst tura çıkmayı hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, tur peşinde
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01 Mart 2023 14:24
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 2 Mart Perşembe günü Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ekibiyle karşılaşacak.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak.

Polonya'nın Szczecin kentinde oynanan ilk maçta sarı-lacivertliler rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Mücadeleyi Alman hakem Benedikt Geukes ile Fransız Olivier Guillet yönetecek.

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