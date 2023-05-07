Fenerbahçe Opet'ten şampiyonluk için ilk adım

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci müsabakası, 9 Mayıs Salı günü Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Meliha Diken, Cansu Çetin, Lazareva)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova,
Jack-Kisal, Ognjenovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Saliha
Şahin, Heyrman, Fabris, Aybüke Özel, Beyza Arıcı)
Setler: 20-25, 25-14, 25-21, 25-17
Süre: 107 dakika (24, 25, 29, 29)
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci müsabakası, 9 Mayıs Salı günü Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Meliha Diken, Cansu Çetin, Lazareva)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova,
Jack-Kisal, Ognjenovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Saliha
Şahin, Heyrman, Fabris, Aybüke Özel, Beyza Arıcı)
Setler: 20-25, 25-14, 25-21, 25-17
Süre: 107 dakika (24, 25, 29, 29)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ