Fenerbahçe Opet'ten büyük hamleler!

Fenerbahçe Opet transferde bombaları patlatmak üzere...



Polonya milli takımının pasör çaprazı Magdalena Stysiak'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, dünyanın en iyi pasörleri arasında gösterilen Joanna Wolosz'u gündemine aldı.



Fenerbahçe ayrıca, gelecek sezon Dinamo Kazan'ı çalıştıracak olan başantrenör Zoran Terzic yerine Imoco Conegliano'yu çalıştıran Türkiye A Milli Takımı'nın yeni koçu Daniele Santarelli için de tüm şartları zorlayacak.



WOLOSZ'A İKİ KATI ÜCRET



Yakın zamandaki görüşmeden 'Bir sene daha bekleyin' sözünü aldığı Polonyalı yıldız için görüşmeleri sıklaştırdığı iddia edildi. Volleyscope'un haberine göre; Fenerbahçe şampiyon olması halinde Joanna Wolosz'a Imoco'dan aldığı ücretin iki katını önermeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler böylece Polonyalı yıldızı 1 yıl daha erken getirmeyi planlıyor.



Fenerbahçe voleybol takımlarının Polonyalı Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Dariusz Stanicki'nin Joanna Wolosz'dan Fenerbahçe Opet'e gelme sözü aldığı öne sürüldü.



STYSİAK TRANSFER RESMEN DUYURDU



Polonya Milli Takımı'nda özellikle Dünya Şampiyonası'nda yıldızı parlayan Magdalena Stysiak Türkiye'ye karşı forma giymişti. Polonya seyircisinin inanılmaz baskısına rağmen Türkiye mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Stysiak ise mücadeleyi 31 sayı ile tamamlayarak maçın en skorer ismi olmuştu. Kendisine yöneltilen 'Söylentilere göre gelecek sezonu Türkiye'de geçireceksin. Bu doğru mu?' sorusuna 'doğru' diye yanıt veren Magdalena Stysiak, 'Fenerbahçe, sarı-lacivert renkler benim hayalimdi' ifadeleriyle transferi duyurdu.



'EDA ABLA'YI ÇOK SEVİYORUM' DEMİŞTİ



Kaptan Eda Erdem Dündar ile iyi bir iletişimi olan Stysiak, 'Ne söyleyebilirim Eda ablayı çok seviyorum' demişti. Başarılı pasör çapğrazı talya Ligi takımlarından Vero Volley Milano'da forma giyiyor.



SANTARELLI İDDİASI



Fenerbahçe gelecek sezon için Daniele Santarelli'yi göreve getirmek için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi. Imoco'yu çalıştıran İtalyan başantrenör, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına getirilmişti.



DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU



Polonya ve Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalyayı finalde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan kazandı. Bu şampiyonluktan kısa bir süre sonra ise Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Santarelli'nin başında olduğu Imoco, Guidetti'nin Vakıfbank'ını finalde yendi ve şampiyon oldu.



'TERZİC KAZAN'I ÇALIŞTIRACAK'



Fenerbahçe Opet ile kulüple 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Sırp başantrenör Zoran Terzic'in yeni adresi belli oldu. Dinamo Moskova Genel Direktörü Vladimir Zinichev, Zoran Terzic'in gelecek sezon Dinamo Kazan'ı çalıştıracağını açıkladı.



Zinichev haberi şu sözlerle duyurmuştu:



"Bu artık sır değil. Önümüzdeki sezon Dinamo Kazan'ı Zoran Terzic çalıştıracak. Takım oluşturmak ve güçlendirmek için büyük çaba harcıyorlar. Bunu takımımızda da hissediyoruz. Oyuncularımızdan birkaçı Kazan'la anlaştı."





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