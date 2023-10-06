Fenerbahçe Opet'te Eda Erdem sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Opet'in tecrübeli kaptanı Eda Erdem, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet'te Eda Erdem sağlık kontrolünden geçti
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06 Ekim 2023 15:37
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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