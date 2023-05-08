Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan final serisinin ilk maçında güçlü rakibini 3-1 deviren Fenerbahçe Opet, seride 1-0 öne geçti.



ECZACIBAŞI BAŞLADI, F.BAHÇE OPET KAZANDI



Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındakimaça konuk takım hızlı başladı. Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet karşısında ilk seti 20-25'lik üstünlükle tamamladı. Fenerbahçe Opet daha sonra oynanan setlerde rakibi karşısında 25-14, 25-21 ve 25-17'lik üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler ilk maçı 3-1 galip tamamladı.



ECZACIBAŞI'NIN SERİSİ BİTTİ



Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'e mağlup olarak bir ilki yaşadı. 28'de 28 yapan Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nde bu sezon ilk kez bir maçı mağlup tamamladı.



SON 5 SAYI ARINA'DAN



Fenerbahçe Opet'in rus yıldızı Arina Fedorovtseva, Eczacıbaşı Dynavit karşısında 4. sette son 5 sayıyı aldı ve maçı kazandırdı.



'ACE'BAHÇE



Fenerbahçe, Eczacıbaşı karşısında takım halinde 4 sette 13 blok yaptı. Milli oyuncu Aslı Kalaç 7 blok ile öne çıktı. Öte yandan Arina, Macris ve Vargas 3'er ace ile takıma katkıda bulundu. Sarı-lacivertliler toplamda 13 ace kaydetti. Eczacıbaşı ise takım halinde sadece 1 ace yapabildi.



Mücadelede Fenerbahçe'de Melissa Vargas 17 sayı atarken Tijana Boskovic 19 sayı kaydetti. Hande Baladın 10 sayı üretirken Irina Voronkova 11 say kaydetti. Serinin ikinci maçı 9 Mayıs Salı günü saat 19:30'da oynanacak.



Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Zoran Terzic, Eczacıbaşı Dynavit galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli başantrenör konuşmasında, "Genel oyunumuzu oynayamadık. Evet ilk seti kaybettik çünkü defanssız oynadık. Eczacıbaşı Dynavit yüzde 75'le hücum etti, bu inanılmaz. İkinci setle birlikte daha etkili bir savunmayla oynadık. Bugünkü oyun kazanmak için yeterli oldu. Geçen sezon 5 maça gitmişti seri buna hazır olmalıyız. Daha iyisini yapabiliriz tabii ki ama bugünkü oyun kazanmak için yeterliydi" ifadelerini kullandı.



"ALMAMIZ GEREKEN 2 MAÇ DAHA VAR"



Sarı-lacivertlilerin yıldızlarından Aslı Kalaç müsabaka sonrasında, "Atmosfer dediğin gibi çok güzeldi, taraftarımız burada şampiyonluk bekliyor şu an. Bunun için ilk adımı attık diyebilirim, bu yüzden çok mutluyuz. Fakat önümüzde almamız gereken 2 maç daha var. Serinin zorlu geçeceğinin bilincindeyiz. 2 gün sonraki maça hemen odaklanmamız lazım" dedi.



Fenerbahçe Opet forması giyen Meliha Diken ise "Çok zorlu bir yarı finalden çıkıp finalde ilk maçımızı oynadık. Önümüzdeki 2 maç onların ev sahipliğinde olacağı için daha da zor olacağını düşünüyorum. Eminin bir şeyler değiştireceklerdir. Kesinlikle hazırız ve bu şampiyonluğu çok istiyoruz" açıklamasını yaptı.



Fenerbahçe'nin bir diğer voleybolcusu Gizem Örge ise galibiyetin ardından şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir sürece başladık. Yolumuz daha çok uzun ilk adımı attık. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor, Eczacıbaşı çok güçlü bir rakip. Yolun sonu şampiyonluk olsun istiyoruz."





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