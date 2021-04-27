Fenerbahçe Opet'te 5 voleybolcuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas'tan sonra 5 veda daha açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet'te 5 voleybolcuyla yollar ayrıldı
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27 Nisan 2021 17:07
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Bahar Toksoy Guidetti, Brankica Mihajlovic, Bianka Busa, Aylin Sarıoğlu ve Ceren Kestirengöz ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda Bahar Guidetti, Mihajlovic, Busa, Aylin Sarıoğlu ve Ceren Kestirengöz ile yollar ayrıldı. Sporcularımıza Fenerbahçe'mize yapmış oldukları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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