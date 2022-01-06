Fenerbahçe Opet'te 2 pozitif

Fenerbahçe, kadın voleybol takımında 2 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet'te 2 pozitif
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06 Ocak 2022 15:06
Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımında 2 sporcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda, 2 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Sporcuların izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.


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