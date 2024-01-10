Fenerbahçe Opet, Slovenya deplasmanına çıkıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında 11 Ocak Perşembe günü Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Slovenya deplasmanına çıkıyor
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10 Ocak 2024 12:27
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında 11 Ocak Perşembe günü Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Sportna Dvorana Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 4 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.

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