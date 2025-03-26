Fenerbahçe Opet, seride 1-0 öne geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-74 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Opet, seride 1-0 öne geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2025 16:26
Son güncelleme 26 Mart 2025 16:27
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-74 yenerek seride 1-0 öne geçti.  Salon: Metro Enerji

Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Samet Biner

Fenerbahçe Opet: Williams 19, Alperi Onar 8, Meesseman 14, Sabally 17, McBride 21, Sevgi Uzun 10, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 6

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 19, Meltem Avcı 9, Powers 16, Fall 15, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Şuğranur Hatice Sönmez 8

1. Periyot: 22-16

Devre: 37-38

3. Periyot: 73-48

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery