Fenerbahçe Opet, şampiyonluk için kapıyı araladı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.



İkinci maça iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın etkili servisleriyle 5-2 öne geçti ve set ortasında 14-9'luk üstünlük kurdu. Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic'in sayılarıyla sonradan toparlanarak farkı 1'e kadar düşürse de (14-15), Fenerbahçe Opet ilk seti 18-25'lik skorla kazanmasını bildi.



Maçın ikinci set başlangıcında her iki takım da birbirine üstünlük kuramadı ve setin ilk bölümünü ev sahibi ekip 15-13 üstün tamamladı. Sonraki bölümde daha iyi oynayarak farkı 6 saylılara kadar çıkaran Eczacıbaşı Dynavit, sarı-lacivertliler 4-0'lık seriyle cevap verse de seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.



Üçüncü sete daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Fedorovtseva ve Eda Erdem Dündar'ın etkili oyunuyla ilk bölümü 10-15 üstünlükle geçti. Fedorovtseva ve Ana Cristina ile etkili olmaya devam eden sarı-lacivertliler üçüncü 9 sayılık fark yakaladığı bu seti 16-25'le bitirdi ve setlerde 1- 2 öne geçti.



Mücadelenin dördüncü setin ilk bölümü 6-6'lık eşitlikle geçildi. Jack-Kisal'ın etkili oyunuyla set ortasında 15-12'lik üstünlük kuran ev sahibi ekip, bu üstünlüğünü set sonuna kadar 6-0'lık bir seri de yakaladı. Ev sahibi ekip, seti 22-14 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi.



Çekişmeli geçen son seti 15-10 kazanan Fenerbahçe Opet, maçı 2-3 kazandı.



Sarı-lacivertliler, durumu 2-0'a getirdiği seride üçüncü maç öncesi avantaj elde etti.



Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü müsabakası, 11 Mayıs Perşembe günü, Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.



Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol



Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal



Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Aybüke Özel)



Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Lazareva, Cansu Çetin, Buse Ünal, Meliha Diken, Corneiro)



Setler: 18-25, 25-23, 16-25, 25-17, 10-15



Süre: 119 dakika (26, 29, 23, 23, 18)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ