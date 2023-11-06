Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Opet, gruptaki ilk maçında 7 Kasım Salı günü Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor
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06 Kasım 2023 13:17
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Opet, gruptaki ilk maçında 7 Kasım Salı günü Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl yarı finalde VakıfBank ile eşleşen Fenerbahçe Opet, rakibini ilk maçta deplasmanda 3-0 yenmesine karşın evinde 3-0 mağlup olarak altın setle finale veda etmişti.

Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ise geçen sezon elemelerde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a her iki maçta da mağlup olarak gruplara kalamamıştı

Müsabakayı Çekya Voleybol Federasyonundan Vlastimil Kovar ve İspanya Voleybol Federasyonundan Carlos Alberto Robles Garcia yönetecek.

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