Fenerbahçe Opet, sahasında net skorla kazandı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar
Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren Kestirengöz (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)
Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Bashnakova, Abdulazimova (Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Çağla Erdem, İrem Çor)
Setler: 25-23, 25-16, 25-21
Süre: 78 dakika (27, 25, 26)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar
Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren Kestirengöz (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)
Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Bashnakova, Abdulazimova (Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Çağla Erdem, İrem Çor)
Setler: 25-23, 25-16, 25-21
Süre: 78 dakika (27, 25, 26)