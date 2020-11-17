Fenerbahçe Opet, sahasında net skorla kazandı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, sahasında net skorla kazandı
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17 Kasım 2020 15:56
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren Kestirengöz (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Bashnakova, Abdulazimova (Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Çağla Erdem, İrem Çor)

Setler: 25-23, 25-16, 25-21

Süre: 78 dakika (27, 25, 26)



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