Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Opet, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet, sahasında İlbank'ı rahat geçti
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Opet, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
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07 Ocak 2021 16:38
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