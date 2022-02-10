Fenerbahçe Opet, Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta erteleme maçında 11 Şubat Cuma günü Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.



Saint-Petersburg kentinde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



Dört takımın mücadele ettiği D Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Opet, lider durumda bulunuyor. Üç galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Dinamo-Ak Bars Kazan ise 2. sırada yer alıyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk hafta maçını Fenerbahçe Opet, 3-2 kazanmıştı.





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