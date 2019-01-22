Fenerbahçe Opet, Romanya ekibini konuk ediyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında 23 Ocak Çarşamba günü sahasında Romanya ekibi CSM Bükreş'le karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmasında da Polonya'nın Chemik Police takımını 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet'in lider durumda bulunduğu grupta CSM Bükreş, bir galibiyet ve bir yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.
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Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmasında da Polonya'nın Chemik Police takımını 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet'in lider durumda bulunduğu grupta CSM Bükreş, bir galibiyet ve bir yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.
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