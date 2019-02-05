Fenerbahçe Opet, Polonya deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında 6 Şubat Çarşamba günü Polonya'da Chemik Police'le karşılaşacak.
Szczecin şehrindeki Azoty Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta ilk 3 maçını da kazanarak 9 puana ulaşan sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada rakibini İstanbul'da 3-0 yenmişti.
Polonya temsilcisi ise grupta 3 maçını da kaybetti 1 puanla son sırada kaldı.
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Szczecin şehrindeki Azoty Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta ilk 3 maçını da kazanarak 9 puana ulaşan sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada rakibini İstanbul'da 3-0 yenmişti.
Polonya temsilcisi ise grupta 3 maçını da kaybetti 1 puanla son sırada kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın