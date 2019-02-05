  •  
    ...Ve basın toplantısına "DAMGA" vuran o söz!..
  •  
    'Tolgay'ınki çok aptalca, Rıdvan için köpürdüler..'
  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu
  •  
    Terim'i bekleyen telaş! Tribüne kimler gidecek?
  •  
    G.Saray'a Trezeguet için rakip çıktı! İngiltere...

Fenerbahçe Opet, Polonya deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 4. hafta maçında 6 Şubat Çarşamba günü Chemik Police'e konuk olacak

Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet, Polonya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2019 15:20
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında 6 Şubat Çarşamba günü Polonya'da Chemik Police'le karşılaşacak.

Szczecin şehrindeki Azoty Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta ilk 3 maçını da kazanarak 9 puana ulaşan sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada rakibini İstanbul'da 3-0 yenmişti.

Polonya temsilcisi ise grupta 3 maçını da kaybetti 1 puanla son sırada kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için