Fenerbahçe Opet, Polonya'da kaybetti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında konuk olduğu Polonya temsilcisi LKS Commercecon'a 3-1 yenildi.
Lodz şehriyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakada ev sahibi takım, 25-21, 22-25, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip geldi.
LKS Commercecon'un ikinci galibiyetini aldığı grupta sarı-lacivertliler ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Lodz şehriyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakada ev sahibi takım, 25-21, 22-25, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip geldi.
LKS Commercecon'un ikinci galibiyetini aldığı grupta sarı-lacivertliler ise ikinci yenilgisini yaşadı.
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