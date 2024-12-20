Fenerbahçe Opet, Nyara Sabally'yi transfer etti

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Alman pivot Nyara Sabally'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Opet, Nyara Sabally'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2024 16:43
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Alman pivot oyuncusu Nyara Sabally'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nyara Sabally'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice zaferler diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sarı-lacivertlilerde 2020-2023 yıllarında görev yapan Satou Sabally'nin kardeşi olan Nyara, 2024 yazında New York Liberty ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) şampiyonluk yaşadı.

İşte Fenerbahçe Opet'in o paylaşımı:

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery