Fenerbahçe Opet, Mert Grup Sigorta'ya şans vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Mert Grup Sigorta'ya şans vermedi
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26 Mart 2022 16:17
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alpaslan, Ali Sarıkuzu

Mert Grup Sigorta: Canus Aydınoğluları, Paskova, Merve İkbal Albayrak, Lopez, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Ayça İsmailçebioğlu, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)

Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza, Buse Ünal, Beliz Baskır, Dicle Nur Babat, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 19-25, 11-25, 17-25

Süre: 69 dakika (24, 21, 24)

 

 

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