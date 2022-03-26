Fenerbahçe Opet, Mert Grup Sigorta'ya şans vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alpaslan, Ali Sarıkuzu
Mert Grup Sigorta: Canus Aydınoğluları, Paskova, Merve İkbal Albayrak, Lopez, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Ayça İsmailçebioğlu, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)
Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza, Buse Ünal, Beliz Baskır, Dicle Nur Babat, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 19-25, 11-25, 17-25
Süre: 69 dakika (24, 21, 24)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alpaslan, Ali Sarıkuzu
Mert Grup Sigorta: Canus Aydınoğluları, Paskova, Merve İkbal Albayrak, Lopez, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Ayça İsmailçebioğlu, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)
Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza, Buse Ünal, Beliz Baskır, Dicle Nur Babat, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 19-25, 11-25, 17-25
Süre: 69 dakika (24, 21, 24)