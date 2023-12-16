Fenerbahçe Opet, ligde ilk yarıyı lider tamamladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi ve ligde ilk yarıyı lider tamamladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Opet, ligde ilk yarıyı lider tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2023 15:50
Son güncelleme 16 Aralık 2023 15:51
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Sultanlar Ligi'nde 13 hafta süren ilk yarıyı 12 galibiyetle lider tamamladı.

 Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Berra Eren, Leyva, Fabris, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş)

Fenerbahçe Opet: Stysiak, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Meryem Boz, Souza)

Setler: 19-25, 19-25, 17-25

Süre: 71 dakika (24, 23, 24)


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery