Fenerbahçe Opet, Lazareva ile devam dedi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Anna Lazareva'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında kadromuza dahil edilen Rus milli pasör çaprazı Anna Lazareva'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Gelecek sezon da takımımızın formasını giyecek olan Anna Lazareva'ya başarılar diliyoruz." denildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında kadromuza dahil edilen Rus milli pasör çaprazı Anna Lazareva'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Gelecek sezon da takımımızın formasını giyecek olan Anna Lazareva'ya başarılar diliyoruz." denildi.
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