Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu rahat geçti

Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta açında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu rahat geçti
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05 Mart 2022 17:17
Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta açında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kuzeyboru ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Dicle Babat (Gizem Örge, Cristina, Cansu Çetin, Tutku Yüzgenç)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz (Dilek Kınık, Simay Gazi, Işıl Öz, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)

Setler: 25-16, 25-14, 25-17

Süre: 67 dakika (22, 21, 24)

 

 

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