Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu rahat geçti

Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta açında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kuzeyboru ile karşılaştı.
Mücadeleyi 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Dicle Babat (Gizem Örge, Cristina, Cansu Çetin, Tutku Yüzgenç)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz (Dilek Kınık, Simay Gazi, Işıl Öz, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)
Setler: 25-16, 25-14, 25-17
Süre: 67 dakika (22, 21, 24)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kuzeyboru ile karşılaştı.
Mücadeleyi 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Dicle Babat (Gizem Örge, Cristina, Cansu Çetin, Tutku Yüzgenç)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz (Dilek Kınık, Simay Gazi, Işıl Öz, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)
Setler: 25-16, 25-14, 25-17
Süre: 67 dakika (22, 21, 24)