Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru deplasmanında kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Yasin Okumuş, Kadir Girente
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Dilara Yeşil, Gorrel, Arzum Tezcan)
Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz)
Setler: 18-25, 25-19, 24-26, 14-25
Süre: 113 dakika (27, 28, 34, 24)
Salon: Aksaray
Hakemler: Yasin Okumuş, Kadir Girente
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Dilara Yeşil, Gorrel, Arzum Tezcan)
Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz)
Setler: 18-25, 25-19, 24-26, 14-25
Süre: 113 dakika (27, 28, 34, 24)