04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-386'
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-083'
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-178'
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
0-085'
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-185'
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-181'
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-081'
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-070'
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-169'
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-070'
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
1-068'
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-069'
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
0-262'
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-171'
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
2-169'

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de grup liderliğini garantiledi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2025-26 sezonu beşinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 71-49 mağlup etti.

calendar 04 Kasım 2025 23:41 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 23:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2025-26 sezonu beşinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı 71-49 kazanan sarı-lacivertliler, 5'te 5 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın Futbol Takımı da karşılaşmayı takip etti.


Julie Allemand, Sevgi Uzun, Kayla McBride, Iliana Rupert ve Emma Meesseman beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Opet, 5 dakikayı 11-0'lık skorla geçti. Emma ile farkı çift hanelerde tutan ev sahibi ekip, çeyreği 20-9 önde geçti. İkinci çeyrekte konuk takımın geri dönüşüne izin vermeyen Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 35-24 önde gitti.

Hücumdaki etkili oyununu savunma sertliğiyle pekiştiren ve farkı açan Fenerbahçe final periyoduna 55-37 üstün noktaladı. Dördüncü çeyrekte Kayla McBride'ın art arda iki üçlüğüyle skoru 65-41'e getiren temsicimiz, mücadeleden 22 sayı farkla 71-49 galip ayrıldı.

Bu sonuçla C Grubu'nu lider tamamlayı garantileyen Fenerbahçe Opet, gruptaki altıncı ve son maçında 26 Kasım Çarşamba günü Olympiacos'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
