Fenerbahçe Opet, Kadınlar Eurocup'ta Umana Reyer'e konuk

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Eurocup ikinci tur F Grubu ikinci maçında 18 Aralık Çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak.
Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, ikinci turdaki ilk maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 75-71 mağlup etti.
Umana Reyer ise ikinci tur ilk müsabakasında İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 64-56 yenildi.
Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, ikinci turdaki ilk maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 75-71 mağlup etti.
Umana Reyer ise ikinci tur ilk müsabakasında İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 64-56 yenildi.