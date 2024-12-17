Fenerbahçe Opet, Kadınlar Eurocup'ta Umana Reyer'e konuk

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Eurocup'ta 18 Aralık Çarşamba günü Umana Reyer'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, Kadınlar Eurocup'ta Umana Reyer'e konuk
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17 Aralık 2024 12:49
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Eurocup ikinci tur F Grubu ikinci maçında 18 Aralık Çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak.

Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, ikinci turdaki ilk maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 75-71 mağlup etti.

Umana Reyer ise ikinci tur ilk müsabakasında İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 64-56 yenildi.

 
 
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