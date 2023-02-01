Fenerbahçe Opet, İspanya'da galibiyet arayacak

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Tenerife La Laguna ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, İspanya'da galibiyet arayacak
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01 Şubat 2023 15:10
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe Opet, 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Tenerife La Laguna takımıyla karşılaşacak.

Tenerife şehrinde Pabellon Insular de Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 4 maç sonunda 2'şer galibiyet ve yenilgiyle 7 puan toplayarak 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, henüz set dahi alamayan son sıradaki İspanya ekibi karşısında 3 puanla salondan ayrılmak istiyor.

İstanbul'daki ilk maçta Fenerbahçe Opet, rakibini 3-0 mağlup etmişti.

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