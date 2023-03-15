Fenerbahçe Opet'in konuğu Imoco

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında cumartesi günü İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano'yu konuk edecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve TİVİBU Spor'dan canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamlarken, İtalya temsilcisi ise grup müsabakalarını ilk sırada bitirdi.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve TİVİBU Spor'dan canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamlarken, İtalya temsilcisi ise grup müsabakalarını ilk sırada bitirdi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ