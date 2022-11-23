Fenerbahçe Opet'in konuğu Aydın BŞB

Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet'in konuğu Aydın BŞB
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23 Kasım 2022 11:50
Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet,  Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni konuk ediyor. 

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13:00'te başlayacak ve karşılaşma FB TV'den ekranlara gelecek.
 
Ligde geride kalan 6 haftada; 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler,  12 puan topladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan elde etti. 

 

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