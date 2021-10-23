Fenerbahçe Opet'in forma göğüs sponsoru Gossef oldu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, mücevher markası Gossef ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Opet'in forma göğüs sponsoru Gossef oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2021 16:56
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, mücevher markası Gossef ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gossef markası, kulübümüzün ulusal ve uluslararası arenadaki en önemli markalarından Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın, 2021-2022 sezonu boyunca formasının önünde yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu iş birliği, Türk kadınlarını en başarılı şekilde temsil eden Fenerbahçe Opet ile bir kadın tarafından kurulan markanın birlikteliği olarak kulübümüz için özel bir anlam ifade ediyor." denildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.