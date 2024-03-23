Fenerbahçe Opet final için sahada

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Kupa Voley yarı finalinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Bugün. saat 15.00'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finalleri Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde başlıyor.



Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Sarıyer Belediyesi'ne set vermezken, Türk Hava Yolları da Kuzeyboru'yu 3-1'lik skorla geçmişti.



Sarı-lacivertliler, Kupa Voley'de daha önce 2009-10, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.



Fenerbahçe, bu sezon ligde Türk Hava Yolları'yla deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazanırken, evindeki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.



Fenerbahçe Opet rakibini elemesi halinde pazar günü finalde VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin tur atlayanı ile şampiyonluk maçına çıkacak.





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