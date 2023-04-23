Fenerbahçe Opet evinde set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet evinde set vermedi!
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23 Nisan 2023 18:33
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Ebru Kaya

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha Diken, Buse Ünal)

Türk Hava Yolları: Özlem Tuğral, Kingdon, Zeynep Sude Demirel, Orthmann, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti (Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen, Naz Aydemir Akyol, Maglio, Melis Yılmaz)

Setler: 25-14, 25-19, 25-12

Süre: 65 dakika (20, 26, 19)

 

 

 

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