Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Ebru Kaya
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha Diken, Buse Ünal)
Türk Hava Yolları: Özlem Tuğral, Kingdon, Zeynep Sude Demirel, Orthmann, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti (Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen, Naz Aydemir Akyol, Maglio, Melis Yılmaz)
Setler: 25-14, 25-19, 25-12
Süre: 65 dakika (20, 26, 19)
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Ebru Kaya
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha Diken, Buse Ünal)
Türk Hava Yolları: Özlem Tuğral, Kingdon, Zeynep Sude Demirel, Orthmann, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti (Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen, Naz Aydemir Akyol, Maglio, Melis Yılmaz)
Setler: 25-14, 25-19, 25-12
Süre: 65 dakika (20, 26, 19)
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