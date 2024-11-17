Fenerbahçe Opet, evinde 40 sayı farkla galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u konuk etti.



Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'ndaki mücadelede Sarı Lacivertliler 100-60 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligde 7'de 7 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji



Hakemler: Kerem Yılmaz, Almina Kocabaş, Gündoğan Ali Balaban



Fenerbahçe Opet: Allemand 8, Milic 13, Meesseman 20, Williams 11, Tilbe Şenyürek 13, Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 9, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa 2, İrem Erdik, Selen İrem Baş



YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 19, Yağmur Taşar 20, Gizem Tüzün 6, Başak Gemalmaz, Melis Gülcan 11, Fatma Nur Şimşek 4, Aslı Çil



1. Periyot: 29-15



Devre: 57-31



3. Periyot: 78-49







