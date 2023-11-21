Fenerbahçe Opet durmuyor! Evinde net skor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Opet durmuyor! Evinde net skor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2023 17:26
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Tuncay Sevin, Recep Karakoç

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ergül Eroğlu, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Fetisova)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Aslı Tecimer, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Simone Lee, Aleyna Vence (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Simonenko, Merve Nezir, Karmen Aksoy)

Setler: 25-14, 25-14, 25-14

Süre: 64 dakika (21, 22, 21)

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery