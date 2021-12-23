Fenerbahçe Opet, doludizgin devam!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Fransa'nın Beziers Volley ekibini 3-0 yendi.
Narbonne Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 26-24, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 3'te 3 yaparken Beziers Volley ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Narbonne Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 26-24, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 3'te 3 yaparken Beziers Volley ise ikinci yenilgisini yaşadı.