Fenerbahçe Opet, doludizgin devam!

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beziers Volley'i 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, doludizgin devam!
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23 Aralık 2021 23:56
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Fransa'nın Beziers Volley ekibini 3-0 yendi.

Narbonne Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 26-24, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 3'te 3 yaparken Beziers Volley ise ikinci yenilgisini yaşadı.


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