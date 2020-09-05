Fenerbahçe Opet, derbide Beşiktaş'ı 3-0'la geçti

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet, derbide Beşiktaş'ı 3-0'la geçti
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05 Eylül 2020 18:26
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takım, sahadan 25-10, 25-10 ve 25-8'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, grupta ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

C Grubu'nda yarın Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları maçı oynanacak.



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