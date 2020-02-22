Fenerbahçe Opet, deplasmanda zorlanmadı!

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Kestirengöz, Beliz Başkır, Bahar Guidetti, Melis Yılmaz, Sıla Çalışkan, İpar Kurt)
Setler: 6-25, 8-25, 11-25
Süre: 54 dakika (16, 18, 20)
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Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Kestirengöz, Beliz Başkır, Bahar Guidetti, Melis Yılmaz, Sıla Çalışkan, İpar Kurt)
Setler: 6-25, 8-25, 11-25
Süre: 54 dakika (16, 18, 20)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın