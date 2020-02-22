Fenerbahçe Opet, deplasmanda zorlanmadı!

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Beylikdüzü Voleybol İhtisas deplasmanına konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet, deplasmanda zorlanmadı!
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22 Şubat 2020 17:25
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Kestirengöz, Beliz Başkır, Bahar Guidetti, Melis Yılmaz, Sıla Çalışkan, İpar Kurt)

Setler: 6-25, 8-25, 11-25

Süre: 54 dakika (16, 18, 20)

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