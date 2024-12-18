Fenerbahçe Opet, deplasmanda rakibine geçit vermedi

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ikinci maçında F Grubu'nda İtalya'nın Umana Reyer takımını deplasmanda 79-71 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe Opet, deplasmanda rakibine geçit vermedi
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18 Aralık 2024 23:55
Son güncelleme 18 Aralık 2024 23:58
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. Tur F Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer'i 79-71 mağlup etti.  Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 40-29 üstün gitti. Final periyoduna 59-54 üstün giren Fenerbahçe Opet, parkeden 79-71 galip ayrıldı.

İkinci turdaki ilk maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 75-71 yenen Fenerbahçe, bu sonuçla ikide iki yaptı.

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