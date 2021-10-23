Fenerbahçe Opet, deplasmanda kazanamadı

Sultanlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, deplasmanda kazanamadı
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23 Ekim 2021 19:27
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları 4. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Opet ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Rabadzhieva)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Cansu Çetin, Beliz Başkır)

Setler: 26-24, 25-21, 25-23

Süre: 94 dakika (30, 29, 35)


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