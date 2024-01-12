Fenerbahçe Opet çeyrek finali garantiledi

Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Calcit Kamnik'i 3-0 yendi. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet çeyrek finali garantiledi
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12 Ocak 2024 00:38
Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında konuk olduğu Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini 3-0 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 25-21, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan Fenerbahçe Opet, son hafta öncesi grup liderliğini garantileyerek çeyrek final bileti aldı. Son sıradaki Calcit Kamnik ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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