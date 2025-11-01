Fenerbahçe Opet, Çanakkale Belediyespor'u rahat geçti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'a konuk oldu.
Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 103-81 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, 4'te 4 yaptı.
Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8
1. Periyot: 15-36
Devre: 40-61
3. Periyot: 66-84
