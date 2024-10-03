Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı, kaldığı yerden devam edecek

Taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması sonrası durdurulan Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, bugün kaldığı yerden devam edecek. Karşılaşma, taraftarsız oynanacak.TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircisiz oynanacak karşılaşmanın başlama saati 16.00.Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durdurulmuştu. İki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edilmişti.Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya gelmişti. İstişareler sonucunda maçın 3 Ekim Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırılmıştı.