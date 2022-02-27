Fenerbahçe Opet, Aydın deplasmanında galip!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Opet, Aydın deplasmanında galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2022 18:24
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Fenerbahçe Opet 3-1 kazandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Emine Arıcı, Duygu Düzceler, Berra Eren, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, Beliz Başkır, Naz Aydemir Akyol, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)

Setler: 20-25, 25-23, 21-25, 15-25

Süre: 105 dakika (27, 25, 29, 24)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.