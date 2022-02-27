Fenerbahçe Opet, Aydın deplasmanında galip!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Fenerbahçe Opet 3-1 kazandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Emine Arıcı, Duygu Düzceler, Berra Eren, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, Beliz Başkır, Naz Aydemir Akyol, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)
Setler: 20-25, 25-23, 21-25, 15-25
Süre: 105 dakika (27, 25, 29, 24)
Mücadeleyi Fenerbahçe Opet 3-1 kazandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Emine Arıcı, Duygu Düzceler, Berra Eren, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, Beliz Başkır, Naz Aydemir Akyol, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)
Setler: 20-25, 25-23, 21-25, 15-25
Süre: 105 dakika (27, 25, 29, 24)