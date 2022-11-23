Fenerbahçe Opet, Aydın'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Aydın'a set vermedi
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23 Kasım 2022 15:38
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ergül Avcı, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Başcan, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Özlem Güven, Selin Adalı, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Semra Özer, Çağla Salih)

Setler: 25-23, 25-16, 25-18

Süre: 82 dakika (27, 26, 29)

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