Fenerbahçe Opet, 6. şampiyonluğuna ulaştı

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı'nı 3-0 geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet, toplamdaki 6. şampiyonluğuna ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, 6. şampiyonluğuna ulaştı
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11 Mayıs 2023 22:43
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 6. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 üstünlük kurarak ligde 6 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015 ve 2016-2017'nin ardından 6. kez kupayı müzesine götürdü.

Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunan Eczacıbaşı ise ikincilikle yetindi. Turuncu-beyazlı takım, ligde son şampiyonluğuna 2011-2012 sezonunda ulaşmıştı.

Şampiyonlar

Kadınlar voleybolunda 39 sezonun şampiyonları şunlar:

1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank

1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta

1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta

2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta

2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank

2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi

2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet

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