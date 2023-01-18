Fenerbahçe Opet, 4 sette kazandı

Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, 4 sette kazandı
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18 Ocak 2023 20:02
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Paul Catalin Szabolexi (Romanya)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Vuchkova, Melissa Vargas (Gizem Örge, Cristina, Lazareva, Meryem Boz)

Allianz MTV: Segura, Timmerman, Rivers, Kuzler, Schoelzel, Bongaerts (Koskela, Keller, Lee, Wozerke)

Setler: 25-20, 22-25, 25-18, 25-16

Süre: 101 dakika (26, 28, 25, 22)

 

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