Fenerbahçe, Oosterwolde ile el sıkıştı!

Fenerbahçe, sol bekini Jayden Oosterwolde ile güçlendirmek adına girişimlerine devam ediyor.



Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncu ile anlaşma sağladı.



Fenerbahçe, Parma'yı transfer için ikna etmesi durumunda 21 yaşındaki futbolcu ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak.



Öte yandan Fenerbahçe, Parma'ya Hollandalı bek oyuncusu için 6.5 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Taraftar arası görüşmeler devam ediyor.



Oosterwolde, Parma'da bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ