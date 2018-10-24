Fenerbahçe, Olympiakos'u Yunanistan'da devirdi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 63-54 yendi.
Tasos Kampouris Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 geride kapatan sarı-lacivertliler, devre arasına 36-34 önde giden taraf oldu.
İkinci yarıda farkı açan Fenerbahçe, üçüncü periyodunu 52-42 üstün geçtiği mücadeleyi 63-54 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Fenerbahçe'de Kelsey Plum, 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Jessica Thomas ve Aikaterina Sotiriou'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
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Tasos Kampouris Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 geride kapatan sarı-lacivertliler, devre arasına 36-34 önde giden taraf oldu.
İkinci yarıda farkı açan Fenerbahçe, üçüncü periyodunu 52-42 üstün geçtiği mücadeleyi 63-54 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Fenerbahçe'de Kelsey Plum, 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Jessica Thomas ve Aikaterina Sotiriou'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
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